Деле Алли пропустит матч с «МЮ» и выплатит 50 тысяч фунтов за шутки про коронавирус и людей азиатской внешности

(FA) вынесла наказание полузащитнику «Тоттенэма» Деле Алли за дискриминирующее видео.

В начале февраля хавбек сборной Англии выложил в Snapchat видео, снятые в аэропорту «Хитроу» в Лондоне.

В одном из роликов Алли сидел с маской на лице. Оно было подписано так: «Короно чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком». На заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

Затем хавбек выложил еще одно видео, в котором снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевел камеру на антисептическое средство и написал: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

Теперь FA дисквалифицировала 24-летнего англичанина на один матч, оштрафовала на 50 тысяч фунтов и обязала пройти индивидуальный образовательный курс.

В первом туре после рестарта Премьер-лиги примет 19 июня.

Алли забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач в 22 матчах в этом сезоне.

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