Маурисио интересен ЦСКА и «Ростову». Экс-хавбек «Зенита» получит паспорт РФ

Полузащитник ПАОК Маурисио может вернуться в Россию, где он играл за «Терек» и «Зенит».

Как сообщает «РБ-Спорт», 31-летний бразилец в ближайшее время получит российский паспорт и не будет считаться легионером в Премьер-лиге.

и уже контактировали с представителями Маурисио, так как срок его контракта с греческим клубом истекает летом 2020 года.

Больше шансов заполучить полузащитника именно у московского клуба. Бразильца не устроило предложение дончан по зарплате.

Также к Маурисио есть интерес из Испании, однако игрок хотел бы продолжить карьеру в России в команде, ставящей перед собой высокие задачи.

Маурисио выступал за «Терек» с 2010 по 2015 год, за «Зенит» – с 2016-го по 2017-й. После этого он перешел в греческий ПАОК. Его статистику смотрите здесь.