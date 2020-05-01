Уткин про Семина: «Он неконкурентен на высоком уровне. Его время закончилось»

Журналист Василий Уткин рассказал, как относится к экс-тренеру Юрию Семину.

– Почему вы ненавидите Семина?

– Я ненавижу Семина? Да вы что. Он очаровательный.

– Не любите.

– Он замечательный совершенно человек и милейший. Я, правда, тысячу лет его не видел.

Нет, ну как я могу его ненавидеть? Понимаете, Семин – легендарный человек. И многие воспринимают его исключительно сквозь призму легенды. А на самом деле он живой человек, каждый год другой, новый.

Честно говоря, я считаю, что очень важно работать на разрушение легенды, потому что, если смотреть сквозь призму легенды, тогда вообще ничего никогда менять не надо. А это же не так.

Иногда получается жестко, да. Но я считаю, что он сейчас переоцениваемый тренер. Сейчас такая ситуация, что, если у «Локомотива» что-то хорошее получается, это обязательно успех Семина, а если какие-то проблемы, значит, Семину не помогли. Все хорошее приписывается одному человеку, даже помимо его воли, а все проблемы – ну, кто-то другой испортил.

Я действительно думаю, что его время прошло. У него пошли успехи после того, как денег в чемпионате снова стало меньше, как стало меньше звездных игроков, как уехали европейские тренеры.

Да, вот он борется с «Зенитом», где есть Семак – молодой тренер, вообще-то говоря. А до Семака был Манчини, который, я думаю, как страшный сон вспоминает работу в России. Он просто провалил ее.

Так что я думаю, что Юрий Палыч неконкурентен все-таки на высоком уровне. Вот последняя Лига чемпионов – выиграли первый матч у «Байера» и все равно заняли последнее место. Понимаю, что «Ювентус» и «Атлетико» нельзя было опередить, но можно же было играть в Лиге Европы. Конечно, упустили результат. Поэтому, думаю, его время закончилось, – сказал Уткин в разговоре с таксистом.

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