На Хавертца претендуют «Реал», «Барселона», «МЮ», «Бавария», «Ньюкасл». Переговоры с «Челси» идут

Полузащитник пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк утверждает, что в услугах 21-летнего хавбека заинтересованы , , , , .

Ранее сообщалось, что попытается купить Хавертца у «Байера», трансфер оценивается в 75 млн фунтов. Лондонцы уже предложили Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро за сезон.

Фальк подтверждает, что переговоры футболиста с «синими» идут. Хавертц вполне представляет себе, что будет играть именно за «Челси».

Хавертц забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах Бундеслиги в этом сезоне.