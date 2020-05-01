На Хавертца претендуют «Реал», «Барселона», «МЮ», «Бавария», «Ньюкасл». Переговоры с «Челси» идут

Полузащитник «Байера» Кай Хавертц пользуется большим спросом на трансферном рынке.
Журналист Sport Bild Кристиан Фальк утверждает, что в услугах 21-летнего хавбека заинтересованы «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ньюкасл».
Ранее сообщалось, что «Челси» попытается купить Хавертца у «Байера», трансфер оценивается в 75 млн фунтов. Лондонцы уже предложили Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро за сезон.
Фальк подтверждает, что переговоры футболиста с «синими» идут. Хавертц вполне представляет себе, что будет играть именно за «Челси».
Хавертц забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах Бундеслиги в этом сезоне.