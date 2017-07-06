В российских школах в качестве третьего урока физкультуры может появиться регби

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев сообщил, что в российских школах в рамках занятий по физической культуре может появиться урок регби.

«У нас есть такой план, но в рамках уроков физкультуры. Во многих регионах уже сейчас есть урок регби, в сотнях школ нам удалось включить регби в «третий урок» физкультуры.

Сейчас ведем переговоры с Министерством просвещения, чтобы в официальную программу подготовки по физической культуре на всех уровнях, в том числе в университетах и школах, вошло регби. Мы добьемся этого», – сказал Артемьев.