Доходы клубов АПЛ сократятся на миллиард фунтов из-за коронавируса

В английской Премьер-лиге клубы недосчитаются серьезных сумм из-за пандемии коронавируса.

Консалтинговая компания Deloitte, анализируя влияние кризиса на финансовые показатели клубов , пришла к выводу, что доходы 20 команд снизятся в общей сложности на 1 миллиард фунтов по итогам сезона-2019/20.

В сезоне-2018/19 суммарный доход клубов чемпионата Англии впервые превысил 5 миллиардов фунтов.

На серьезное сокращение доходов от нынешнего сезона повлияет длительная пауза в лиге, а также то, что 92 оставшиеся игры проведут без зрителей.

500 миллионов фунтов – это компенсация вещателям и потеря доходов от поведения матчей. Эти доходы уже не вернутся к кубам. Оставшаяся часть недополученных средств может быть перенесена на сезон-2020/21, если нынешний сезон и следующий будут доиграны.

Например, в прошлом месяце заявлял, что пандемия уже обошлась клубу в 28 млн фунтов, но ожидается, что окончательная сумма будет гораздо выше.