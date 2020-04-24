Месси занял 7-е место среди лучших спортсменов XXI века, Роналду – 10-й. Фелпс, Болт и Федерер – в тройке (Marca)

Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду попали в топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века по версии Marca.
Испанское издание назвало лучшим в этом веке американского пловца, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.
В тройку вошли восьмикратный олимпийский чемпион по бегу из Ямайки Усэйн Болт и швейцарский теннисист Роджер Федерер, обладатель 20 титулов на турнирах «Большого шлема».
Форвард «Барселоны» стал седьмым, а нападающий «Ювентуса» – 10-м. Из футболистов в первую десятку попали только они.
1. Майкл Фелпс (плавание)
2. Усэйн Болт (бег)
3. Роджер Федерер (теннис)
4. Рафаэль Надаль (теннис)
5. Кобе Брайант (баскетбол)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Лионель Месси (футбол)
8. Льюис Хэмилтон (автогонки)
9. Валентино Росси (мотогонки)
10. Криштиану Роналду (футбол)
Всю сотню лучших спортсменов можно посмотреть здесь.