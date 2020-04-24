Месси занял 7-е место среди лучших спортсменов XXI века, Роналду – 10-й. Фелпс, Болт и Федерер – в тройке (Marca)

Футболисты Лионель Месси и попали в топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века по версии Marca.

Испанское издание назвало лучшим в этом веке американского пловца, 23-кратного олимпийского чемпиона .

В тройку вошли восьмикратный олимпийский чемпион по бегу из Ямайки Усэйн Болт и швейцарский теннисист Роджер Федерер, обладатель 20 титулов на турнирах «Большого шлема».

Форвард «Барселоны» стал седьмым, а нападающий – 10-м. Из футболистов в первую десятку попали только они.

1. Майкл Фелпс (плавание)

2. Усэйн Болт (бег)

3. (теннис)

4. (теннис)

5. (баскетбол)

6. (гольф)

7. Лионель Месси (футбол)

8. (автогонки)

9. (мотогонки)

10. Криштиану Роналду (футбол)

Всю сотню лучших спортсменов можно посмотреть здесь.