Четыре игрока «Магнитки», включая Дорофеева и Шешина, перешли в «Трактор»

и согласовали условия обмена.

В Магнитогорск отправляется защитник .

«Трактор» получил четверых хоккеистов – форвардов , и защитников Семена Буйвана, .

22-летний Семин в минувшем сезоне сыграл 24 матча в ВХЛ и отметился 5 (1+4) очками при полезности «+6».

19-летний Дорофеев провел 48 игр в и набрал 7 (4+3) баллов при полезности «-1». 19-летний Шешин записал на свой счет 71 (31+40) очко в 61 матче прошлого сезона .

18-летний Буйван отметился 12 (6+6) баллами при полезности «+15» в 57 играх МХЛ в прошедшем сезоне. Прошлый сезон 20-летний Бабинцев провел в ВХЛ, выступая за «Зауралье». В 27 матчах он набрал 3 (1+2) очка при полезности «+5».