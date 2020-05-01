«Интер» был готов продать Мариу за 12 млн евро. «Локомотив» не сообщил «РЖД» об этом («СЭ»)

«Локомотив» не хочет выкупать у полузащитника , чтобы расчистить квоту для легионеров на следующий сезон.

По этой же причине железнодорожники расторгли контракт с 32-летним защитником Бенедиктом Хеведесом.

Отступные за 27-летнего португальца составляют 18 миллионов евро, но миланский клуб, по информации , был готов снизить сумму до 12 миллионов, причем не возражал против разделения выплат на три года в равных долях – по 4 миллиона.

Вот как описывается ситуация в заметке «СЭ»: «Говорят, что руководство довело до высшего менеджмента «РЖД» информацию, что «Интер» уперся в 18 миллионов и не готов делать скидку, поэтому логично, что последовал ответ: «Не берем».

Жоау Мариу доиграет за российский клуб до конца сезона. На его счету 1 гол и 3 результативных паса в 11 матчах .