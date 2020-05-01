Игроки АПЛ хотят разместить слоган «Жизни чернокожих имеют значение» на футболках вместо фамилий

Футболисты чемпионата Англии хотят принять участие в акции «Жизни чернокожих имеют значение».

На спинах игроков во время первого тура после возобновления Премьер-лиги вместо фамилий может появиться слоган Black Lives Matter, сообщает ESPN.

Идея будет воплощена во время матчей на следующей неделе, если руководители клубов на видеоконференции в четверг одобрят подобную акцию.

Данную инициативу продвигает группа капитанов клубов , которые поддерживают связь по телефону и в WhatsApp во время паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В эту группу входит («Ливерпуль»), но ( ), ( ) и ( ) активнее всего продвигают идею о том, чтобы слоган Black Lives Matter появился на спинах игроков над номерами после рестарта лиги 17 июня.

Кроме того, несколько команд Премьер-лиги планируют встать на колено перед первым матчем после возобновления чемпионата на следующей неделе.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда