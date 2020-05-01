Юрист Прокопец: «Если Маурисио получит паспорт РФ, он останется легионером в РПЛ»

Юрист Михаил Прокопец высказался относительно возможного получения бывшим полузащитником «Зенита» Маурисио паспорта РФ.

«Маурисио играл за сборную Бразилии на юношеском чемпионате мира до 17 лет. Это официальный турнир. На тот момент у него не было российского гражданства, значит, он не может получить футбольное гражданство России и играть за сборную.

Перестанет ли он считаться легионером, если получит паспорт РФ? Нет, даже если получит российское гражданство, он продолжит считаться легионером в , так как у него не будет права играть за сборную России», — сказал Прокопец.

31-летний бразилец сейчас выступает за , его контракт истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось об интересе к Маурисио со стороны и . Агент футболиста подтвердил, что российские клубы проявляют к нему интерес, а также отметил, что Маурисио должен получить российский паспорт.