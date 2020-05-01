У «Челси» устное соглашение с Вернером. Документы почти готовы

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

Журналист Фабрицио Романо прокомментировал слова директора «Лейпцига» Оливера Минтцлаффа, который заявил об отсутствии контактов с «Челси» по Тимо Вернеру.

«Контрактами не обменивались, ничего официально не подписано, об этом сообщил директор «Лейпцига». 

Но у «Челси» есть устное соглашение с Вернером. В клубе убеждены, что он будет играть на «Стэмфорд Бридж» в следующем сезоне. Документы почти готовы», – написал Романо в твиттере.

Ранее сообщалось, что Вернер перейдет в «Челси» за 60 миллионов евро.

Вернер едет в «Челси»: «Ливерпуль» внятно объяснил отказ Клоппу, а Грановская провернула трансфер онлайн

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья