У «Челси» устное соглашение с Вернером. Документы почти готовы

Журналист Фабрицио Романо прокомментировал слова директора Оливера Минтцлаффа, который заявил об отсутствии контактов с «Челси» по .

«Контрактами не обменивались, ничего официально не подписано, об этом сообщил директор «Лейпцига».

Но у «Челси» есть устное соглашение с Вернером. В клубе убеждены, что он будет играть на «Стэмфорд Бридж» в следующем сезоне. Документы почти готовы», – написал Романо в твиттере.

Ранее сообщалось, что Вернер перейдет в «Челси» за 60 миллионов евро.

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