Трусова и Жилина официально перешли из «Самбо-70» в академию Плющенко

Федерация фигурного катания Москвы опубликовала постановление о переходах фигуристов из одной спортивной организации в другую.
Александра Трусова и Вероника Жилина официально перешли из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко. Также в академию Плющенко из ЦСКА перешла Софья Муравьева.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли из спортивной школы олимпийского резерва «Авангард-Олимпиец» в Балашихе в «Самбо-70».
Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов перешли из училища олимпийского резерва №4 в СШОР «Авангард-Олимпиец», Егор Рухин – из «Самбо-70» в ЦСКА, Алена Канышева, которая из одиночного катания перешла в танцы на льду – из «Самбо-70» в «Авангард-Олимпиец».
Также утверждены переходы Артура Дмитриева (из УОР №4 в СШОР «Воробьевы горы»), Георгия Куницы (из «Самбо-70» в клуб фигурного катания Тамары Москвиной) и Анны Фроловой (из ГБУ ФСО «Хоккей Москвы» в ЦСКА).
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