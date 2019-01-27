Трусова и Жилина официально перешли из «Самбо-70» в академию Плющенко

Федерация фигурного катания Москвы опубликовала постановление о переходах фигуристов из одной спортивной организации в другую.

и официально перешли из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию . Также в академию Плющенко из ЦСКА перешла Софья Муравьева.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли из спортивной школы олимпийского резерва «Авангард-Олимпиец» в Балашихе в .

и перешли из училища олимпийского резерва №4 в СШОР «Авангард-Олимпиец», – из «Самбо-70» в ЦСКА, , которая из одиночного катания перешла в танцы на льду – из «Самбо-70» в «Авангард-Олимпиец».

Также утверждены переходы (из УОР №4 в СШОР «Воробьевы горы»), Георгия Куницы (из «Самбо-70» в клуб фигурного катания ) и Анны Фроловой (из ГБУ ФСО «Хоккей Москвы» в ЦСКА).

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