Британские политики выступили против покупки «Ньюкасла» саудовцами и обратились к Борису Джонсону

16 членов парламента Великобритании выступили с обращением к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Темой заявления стала сделка по приобретению «Ньюкасла» консорциумом с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.
Политики осудили сделку, напомнив, что принца Мухаммеда бен Салмана обвинили в организации убийства журналиста Джамала Хашогги в 2018 году.
Также политики призвали прекратить использовать Великобританию как инструмент для «отмывания репутации через спорт» и заявили, что данная сделка «передает неверный посыл».
ВТО подтвердила, что Саудовская Аравия связана с пиратским каналом. Сделка по «Ньюкаслу» может не состояться
Семья убитого журналиста Хашогги простила саудовцев, приобретающих «Ньюкасл», невеста – нет