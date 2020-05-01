Агент Думбия: «Почему бы не возродить в ЦСКА легендарную связку с Вагнером?»

Теги ЦСКА Вагнер Лав премьер-лига Россия Сейду Думбия агенты Футбол

Эдриан Дюран, агент форварда Сейду Думбия, сообщил, что его клиент готов вернуться в ЦСКА.

«Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, и теперь, когда армейцы вернули Вагнера, почему бы и не возродить их легендарную связку?

В любом случае, я уверен, что Думбия пригодился бы многим клубам РПЛ», – сказал Дюран Metaratings.

32-летний Думбия известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого он провел 147 матчей и забил 95 мячей. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

Ожидается, что Вагнер Лав завтра объявит о переходе в ЦСКА.

Я счастлив, что Вагнер возвращается, но немного побаиваюсь

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