Агент Думбия: «Почему бы не возродить в ЦСКА легендарную связку с Вагнером?»

Эдриан Дюран, агент форварда , сообщил, что его клиент готов вернуться в ЦСКА.

«Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, и теперь, когда армейцы вернули Вагнера, почему бы и не возродить их легендарную связку?

В любом случае, я уверен, что Думбия пригодился бы многим клубам , – сказал Дюран Metaratings.

32-летний Думбия известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого он провел 147 матчей и забил 95 мячей. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

Ожидается, что Вагнер Лав завтра объявит о переходе в ЦСКА.

Я счастлив, что Вагнер возвращается, но немного побаиваюсь