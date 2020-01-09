«МЮ» поборется с «Реалом» за ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку.
«МЮ» поборется за 23-летнего футболиста с «Реалом», сообщает The Sunday Times. Мадридский клуб уже согласовывал трансфер ван де Бека за компенсацию, эквивалентную 49 миллионам фунтов, но кризис из-за пандемии добавил неопределенности.
Daily Mail отмечает, что «Реал» готов подписать игрока за 49 миллионов фунтов, а вице-президент «МЮ» Эд Вудворд хотел бы снизить цену до 36 миллионов.
В этом сезоне чемпионата Нидерландов, который завершился досрочно, ван де Бек забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Аякс».