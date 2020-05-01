Роман Широков: «Вагнер и сейчас принесет пользу ЦСКА. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении форварда в .

«Я успел поиграть против Вагнера. Он самый крутой легионер в истории ЦСКА. Хорошо открывается, принимает мяч. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч.

Вагнер и сейчас принесет пользу. Сколько он был в ЦСКА, все сезоны отыграл на высшем уровне. Это огромный плюс для Чалова – тренироваться и играть с Вагнером.

Почему Чалов будет нервничать? Он хорошо будет играть вместе с Вагнером. Если бразилец будет делать результат, то никто не будет смотреть на то, что он плохо тренируется», – сказал Широков.

Я счастлив, что Вагнер возвращается, но немного побаиваюсь