Конор о бое Хабиб – Гэтжи: «Вы знаете, что произойдет»

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор признался, что хотел провести поединок против Джастина Гэтжи.
«Почему UFC подвинули бой Хабиб – Гэтжи на сентябрь? Вы знаете, что произойдет в сентябре. Что-то еще произойдет в сентябре, и этого боя не будет.
Я изложил свой метод и план развития событий. Но, что бы я ни говорил, промоушен пошел против этого. Они показывают свою силу.
Мы должны были просто драться. Я и Джастин за временный титул», – сказал Конор.
Сегодня Макгрегор объявил, что принял решение завершить карьеру. Это произошло в третий раз за время выступлений ирландца в UFC. Ранее Уайт гарантировал Макгрегору поединок против победителя боя Хабиб – Гэтжи.
Конор о завершении карьеры: «Я просто перестал получать кайф»