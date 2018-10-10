Конор о бое Хабиб – Гэтжи: «Вы знаете, что произойдет»

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах признался, что хотел провести поединок против .

«Почему UFC подвинули бой Хабиб – Гэтжи на сентябрь? Вы знаете, что произойдет в сентябре. Что-то еще произойдет в сентябре, и этого боя не будет.

Я изложил свой метод и план развития событий. Но, что бы я ни говорил, промоушен пошел против этого. Они показывают свою силу.

Мы должны были просто драться. Я и Джастин за временный титул», – сказал Конор.

Сегодня Макгрегор объявил, что принял решение завершить карьеру. Это произошло в третий раз за время выступлений ирландца в UFC. Ранее Уайт гарантировал Макгрегору поединок против победителя боя – Гэтжи.

Конор о завершении карьеры: «Я просто перестал получать кайф»

Конор завершил карьеру в MMA. Снова, опять, в очередной раз