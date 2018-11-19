Американский фигурист Риппон раскритиковал автора книг о Гарри Поттере за комментарии о транссексуалах

Бывший американский фигурист Адам Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

Таким образом Риппон отреагировал на комментарии автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в твиттере.

Роулинг на днях прокомментировала статью под названием «Как сделать лучше пост-коронавирусный мир для людей, у которых есть менструация». Писатель предположила, как можно назвать подобных людей и предложила несколько вариантов, основанных на английском слове women (женщина).

Пользователи твиттера раскритиковали Роулинг за этот комментарий, обвинив ее в ненависти к транссексуалам, ведь у них тоже может быть менструация, но при этом женщинами они не являются.

«Я пожертвовал 1000 долларов проекту Окра, потому что жизнь транссекусуалов имеет значение, жизнь черных транссексуалов тоже имеет значение. И пошла в жопу (здесь Риппон использовал самое распространенное матерное слово на английском – Sports.ru) Джоан Роулинг с ее тупым мнением и такими же комментариями», – написал Риппон.

Риппон является бронзовым призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В тот же год он завершил карьеру.

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