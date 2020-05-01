Тарханов о Норильске: «Как допустили разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов?! В голове не укладывается»

Новый главный тренер «Енисея» Александр Тарханов высказался о ситуации в Норильске.
29 мая на норильской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
Тарханов ответил на вопросы о ситуации в регионе.
– Вы же в Красноярске ни дня не работали тренером?
– Верно. С Романцевым еще игроками уехали оттуда почти в одно время. Я в 1976-м – в ЦСКА, он в 1977-м – в «Спартак». Но у меня в Красноярске много родственников, друзей, каждый год старался их навещать. Теперь будем чаще встречаться.
– Сейчас в регионе экологическая катастрофа.
– Это в Норильске, от него до Красноярска две тысячи километров.
– Заглядывали в Норильск?
– Не доводилось. Что касается аварии, то ее последствия «Норникель» устранит за свой счет. Понятно, компания частная, государство не может все проконтролировать. Но у меня в голове не укладывается, как допустили разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов?! Такое не должно повториться.
– Видели, как Владимир Путин распекал Александра Усса, губернатора Красноярского края?
– Нет. Но это президент страны, он имеет право на жесткий разговор.
– У вас-то с губернатором встреча запланирована?
– Вряд ли она состоится в ближайшее время. События в Норильске затмили все, – сказал Тарханов.