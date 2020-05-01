Тарханов о Норильске: «Как допустили разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов?! В голове не укладывается»

Новый главный тренер высказался о ситуации в Норильске.

29 мая на норильской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Тарханов ответил на вопросы о ситуации в регионе.

– Вы же в Красноярске ни дня не работали тренером?

– Верно. С Романцевым еще игроками уехали оттуда почти в одно время. Я в 1976-м – в ЦСКА, он в 1977-м – в «Спартак». Но у меня в Красноярске много родственников, друзей, каждый год старался их навещать. Теперь будем чаще встречаться.

– Сейчас в регионе экологическая катастрофа.

– Это в Норильске, от него до Красноярска две тысячи километров.

– Заглядывали в Норильск?

– Не доводилось. Что касается аварии, то ее последствия «Норникель» устранит за свой счет. Понятно, компания частная, государство не может все проконтролировать. Но у меня в голове не укладывается, как допустили разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов?! Такое не должно повториться.

– Видели, как распекал Александра Усса, губернатора Красноярского края?

– Нет. Но это президент страны, он имеет право на жесткий разговор.

– У вас-то с губернатором встреча запланирована?

– Вряд ли она состоится в ближайшее время. События в Норильске затмили все, – сказал Тарханов.