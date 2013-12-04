Майкл Джордан: «Афроамериканцев унижали на протяжении многих лет, но наступил переломный момент»

Легенда «Чикаго» объяснил, что его побудило сделать крупное пожертвование на борьбу с расовой дискриминацией.

«Нас, афроамериканцев, унижали на протяжении многих лет. Это высасывает душу. Больше нельзя это терпеть. Наступил переломный момент. Мы должны оказать сопротивление. Наше общество должно стать лучше в том, что касается проблемы расовых отношений», – передает слова Джордана The Charlotte Observer.

Джордан и компания Jordan Brand пожертвуют 100 млн долларов в течение 10 лет.

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