Селюк об Аршавине: «Если бы в 2008-м его отпустили в «Барсу», он был бы лучшим игроком России за все время»

Футбольный агент поделился воспоминаниями о сорвавшемся трансфере экс-полузащитника из «Зенита» в «Барселону» в 2008 году.

«За день до официального предложения я позвонил Аршавину. Мы сидели вместе с Лапортой (тогдашний президент «Барсы» – прим. Sports.ru) и решили ему позвонить. Я передал трубку Лапорте, а сам помогал с переводом.

Лапорта спросил у Андрея – хочет ли он играть за «Барселону», на что получил положительный ответ. После этого никаких сомнений не было, и процесс был запущен. «Барса» предложила Андрею пятилетний контракт. Получал бы он даже больше, чем в «Арсенале».

Все решал непосредственно Миллер (глава «Газпрома» – прим. Sports.ru). В тот момент Аршавин был символом России и «Зенита». Стоит признать, что Миллер очень красиво ответил «Барселоне», попросив взамен Месси. Аршавин для «Зенита» тогда действительно был, как Лео для «Барселоны». Ответ от «Зенита» пришел буквально через день-два после предложения. После этого стало понятно, что сделки не будет.

Андрея вообще не хотели продавать. Дело было не в деньгах, в тот момент 18 млн евро, за которые его продали в «Арсенал» через полгода, ничего не решали. Если бы они решали, я сам бы доплатил эти 3 миллиона.

Это была принципиальная история. Думаю, в «Зените» потом пожалели, что тогда его не отпустили. После того как его лишили возможности осуществить мечту детства, у Аршавина пропала мотивация, следующие полгода он отыграл не так хорошо.

Если бы Аршавина отпустили в «Барселону», он был бы лучшим игроком России за все время. Он с «Барселоной» мог бы и титулы завоевать, это был бы игрок экстра-класса», – сказал Селюк.

Аршавин о переговорах с «Барселоной»: «От «Зенита» был ответ: мы только на Месси готовы обменять»