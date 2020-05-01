Форвард «Уотфорда» Грэй о брексите: «Это из-за расизма. Англия должна быть страной свободы»

Нападающий поделился мыслями о решении Великобритании выйти из состава Европейского союза.

«Брексит говорит сам за себя. Процесс связан с иммиграцией и людьми, которые проголосовали за выход из Европейского союза. Как по мне, это из-за расизма, поскольку они не хотят, чтобы люди приезжали в нашу страну.

Меня это расстраивает. Если вы увидите некоторые регионы, откуда приезжают эти люди, те страны, то поймете, что [ситуация там] намного хуже.

Мы должны быть страной свободы, как и Америка. Так что это просто доказывает мне, насколько плох расизм. Им надоели иммигранты. Это просто гвоздь в гробу», – сказал Грэй.

Форвард «Уотфорда» Грэй о расизме в Англии: «Тут у меня только три амплуа – футболист, рэпер или торговец наркотиками»