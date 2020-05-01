Вагнер Лав завтра объявит о переходе в ЦСКА, согласован годичный контракт (Нобель Арустамян)

Комментатор и инсайдер сообщил, что форвард Вагнер Лав вернется в ЦСКА.

«Как и сообщали бразильские медиа, в понедельник Вагнер сделает заявление.

Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали соглашения. Речь идет о годичном контракте, дальше все непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе?

Вагнер и сам не раз заявлял, что хочет снова оказаться в ЦСКА. О фантастическом отношении Евгения Гинера к Лаву всем известно.

Что он точно поможет команде, тоже факт. Именно при участии Вагнера спрогрессировал в 2008-2009-м Дзагоев: бразилец чуть ли не шефство взял над Аланом и, говорят, сыграл ключевую роль в его росте.

У нынешнего ЦСКА молодежи еще больше, чем при Газзаеве – и опыт Вагнера здесь кстати, даже если сам он будет не в кондициях. Хотя и уровень сейчас несравним с тем временем, когда тут играли Халк, Витцель, Диарра. 36-летний Вагнер вполне может стать боевой единицей.

Легко представляю себе, что в ЦСКА Вагнер закончит карьеру и затем войдет в структуру клуба – об этом тоже не раз говорил Евгений Гинер», – написал Арустамян в телеграм-канале.

В пятницу бразилец расторг контракт с «Коринтианс».

Нападающий известен по выступлениям за ЦСКА, где играл в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м.

Вагнер Лав в этом сезоне забил 1 гол в 6 матчах за «Коринтианс». Его статистику смотрите здесь.

«Вагнер Лав в 35 великолепно выглядит. Сохранил резвость в работе с мячом». Гончаренко об экс-форварде ЦСКА