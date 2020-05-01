Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо: «Путин – очень правильный мужик, Россия – крутая страна»

Бывший полузащитник Карлос Эдуардо высказался о России.

«Россия – очень крутая страна, а Путин – очень правильный мужик.

Я был очень счастлив [в «Рубине»]. Мне было очень комфортно в мусульманской республике. Я хочу вернуться в «Рубин», – заявил Эдуардо.

Карлос Эдуардо перешел в «Рубин» из в 2010 году. Он покинул казанский клуб в 2016-м.

Период выступлений бразильца в РПЛ запомнился тем, что он практически не играл из-за постоянных травм.

Главные трансферные провалы РПЛ в 2010-х: Смолов в «Локо», Педро Роша, а худший переход – конечно, Карлос Эдуардо