«Краснодар» готов заплатить 15 млн евро за 17-летнего форварда «Васко» Магно (Atenção Vascaínos)

интересуется форвардом , утверждает Atenção Vascaínos.

Клуб Сергея Галицкого готов заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока и сделает предложение в начале следующей недели.

«Васко да Гама» принадлежат 85% прав на бразильца, остальными 15 процентами владеет сам футболист.

В контракте Магно прописана сумма отступных, превышающая 50 млн евро, но «Васко» вряд ли будет запрашивать подобную сумму из-за финансовых проблем.

Статистику Магно можно изучить здесь.