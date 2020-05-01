«Краснодар» готов заплатить 15 млн евро за 17-летнего форварда «Васко» Магно (Atenção Vascaínos)

«Краснодар» интересуется форвардом «Васко да Гама» Таллесом Магно, утверждает Atenção Vascaínos.
Клуб Сергея Галицкого готов заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока и сделает предложение в начале следующей недели.
«Васко да Гама» принадлежат 85% прав на бразильца, остальными 15 процентами владеет сам футболист.
В контракте Магно прописана сумма отступных, превышающая 50 млн евро, но «Васко» вряд ли будет запрашивать подобную сумму из-за финансовых проблем.
Статистику Магно можно изучить здесь.