АЕК Карреры не проигрывает 14 матчей подряд

В первом матче плей-офф чемпионата Греции АЕК сыграл вничью с «Панатинаикосом» (1:1).
Ничью афинянам принес гол бывшего форварда «Рубина» Марко Ливаи.
Таким образом, команда Массимо Карреры не проигрывает уже 14 матчей подряд.
Всего в 19 играх под руководством экс-тренера «Спартака» афиняне добились 12 побед. Еще 6 матчей завершились вничью, а один – поражением.
АЕК вышел в плей-офф, заняв 3-е место в регулярном чемпионате Греции. Помимо АЕК и «Панатинаикоса», в плей-офф также пробились «Олимпиакос», ПАОК, «Арис» и АФИ.
- Дата проведения
- 7 июня, 21.30, «Спирос Луис»
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АЕК –
Баркас, Бакакис, Элдер Лопеш, Сварнас, Враньеш, Шиманьски, Манталос (Араухо, 87), Симойнш (Оливейра, 67), Крстичич, Верде (Клонаридис, 75), Ливая.
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Панатинаикос –
Диудис, Йоханссон, Коловециос, Шенкевелд, Инсуа, Курбелис, Аюб (Надь, 61), Хацийованис (Хацитеодоридис, 77), Захид (Ануар, 69), Донис (Бузукис, 76), Македа.
- Предупреждения:
- Курбелис (33), Элдер Лопеш (42), Симойнш (51), Инсуа (75).