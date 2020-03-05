АЕК Карреры не проигрывает 14 матчей подряд

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В первом матче плей-офф чемпионата Греции АЕК сыграл вничью с «Панатинаикосом» (1:1).

Ничью афинянам принес гол бывшего форварда «Рубина» Марко Ливаи.

Таким образом, команда Массимо Карреры не проигрывает уже 14 матчей подряд.

Всего в 19 играх под руководством экс-тренера «Спартака» афиняне добились 12 побед. Еще 6 матчей завершились вничью, а один – поражением.

АЕК вышел в плей-офф, заняв 3-е место в регулярном чемпионате Греции. Помимо АЕК и «Панатинаикоса», в плей-офф также пробились «Олимпиакос», ПАОК, «Арис» и АФИ.

АЕК – Панатинаикос 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
7 июня, 21.30, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 65 Македа, 1:1 – 75 Ливая.
АЕКБаркас, Бакакис, Элдер Лопеш, Сварнас, Враньеш, Шиманьски, Манталос (Араухо, 87), Симойнш (Оливейра, 67), Крстичич, Верде (Клонаридис, 75), Ливая.
ПанатинаикосДиудис, Йоханссон, Коловециос, Шенкевелд, Инсуа, Курбелис, Аюб (Надь, 61), Хацийованис (Хацитеодоридис, 77), Захид (Ануар, 69), Донис (Бузукис, 76), Македа.
Предупреждения:
Курбелис (33), Элдер Лопеш (42), Симойнш (51), Инсуа (75).

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