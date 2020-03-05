АЕК Карреры не проигрывает 14 матчей подряд

В первом матче плей-офф чемпионата Греции АЕК сыграл вничью с «Панатинаикосом» (1:1).

Ничью афинянам принес гол бывшего форварда «Рубина» .

Таким образом, команда не проигрывает уже 14 матчей подряд.

Всего в 19 играх под руководством экс-тренера «Спартака» афиняне добились 12 побед. Еще 6 матчей завершились вничью, а один – поражением.

АЕК вышел в плей-офф, заняв 3-е место в регулярном чемпионате Греции. Помимо АЕК и , в плей-офф также пробились «Олимпиакос», ПАОК, «Арис» и АФИ.