Кросби – лучший центрфорвард десятилетия в НХЛ по версии The Hockey Writers, Малкин – 4-й

Теги Питтсбург Бостон Тампа-Бэй Эдмонтон Евгений Малкин Сидни Кросби Патрис Бержерон НХЛ Стивен Стэмкос Коннор Макдэвид Хоккей

Портал The Hockey Writers назвал пять лучших центрфорвардов НХЛ за период с 2010 по 2019 год.

1 – Сидни Кросби («Питтсбург»);

2 – Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

3 – Патрис Бержерон («Бостон»);

4 – Евгений Малкин («Питтсбург»);

5 – Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»).

В нынешнем сезоне НХЛ Кросби провел 41 матч и набрал 47 (16+31) очков. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Макдэвид отметился 97 (34+63) очками в 64 матчах лиги. Его развернутую статистику можно посмотреть здесь.

Бержерон сыграл в 61 встрече и добился результата в 56 (31+25) очков. Подробнее его показатели можно изучить здесь.

Малкин за 55 матчей набрал 74 (25+49) очка. Подробнее его статистику можно увидеть здесь.

На счету Стэмкоса 66 (29+37) очков за 57 игр. Детальнее его показатели можно посмотреть здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья