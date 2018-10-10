Конор о завершении карьеры: «Я просто перестал получать кайф»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор объяснил, почему решил завершить карьеру.

«Эта игра просто перестала приносить мне удовольствие. Вся эта суета вокруг, ничего не происходит.

Я просматривал варианты относительно следующего соперника, но нет ничего стоящего

Я смотрел различные шоу. Вудли против Бернса, смотрел бои сегодня. Я просто не в восторге от этой игры. Просто не получаю кайфа. С меня хватит», – рассказал Макгрегор.

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