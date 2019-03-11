Драчев планирует участвовать в выборах нового президента Союза биатлонистов России

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев планирует участвовать в выборах нового главы организации.
Внеочередная выборная конференция СБР состоится 11 июля в Химках.
– Есть ли ограничения по числу участников конференции? Должно быть, есть определенные единицы, но сейчас я не могу точно ответить. Не меньше половины.
– Вы уже обсуждали с Драчевым его участие в выборах президента СБР?
– Конечно, планируется, если это все состоится, – рассказал вице-президент СБР Сергей Чепиков.
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