Драчев планирует участвовать в выборах нового президента Союза биатлонистов России

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) планирует участвовать в выборах нового главы организации.

Внеочередная выборная конференция СБР состоится 11 июля в Химках.

– Есть ли ограничения по числу участников конференции? Должно быть, есть определенные единицы, но сейчас я не могу точно ответить. Не меньше половины.

– Вы уже обсуждали с Драчевым его участие в выборах президента СБР?

– Конечно, планируется, если это все состоится, – рассказал вице-президент СБР Сергей Чепиков.

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