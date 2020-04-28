Уткин о выходе из дома в Москве: «Не стану надевать маску, гуляя по улице. Совсем вы ########»

Журналист Василий Уткин заявил, что не будет надевать маску на прогулки.

«Я не стану надевать маску, гуляя по улице. Совсем вы ######## [с ума сошли], не будет этого», – написал Уткин.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 1 июня, в городе начинается второй этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

В правилах совершения прогулок говорится, что жители могут выходить на улицу только в масках, которые обязательны и при занятиях спортом.

Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в России держится ниже отметки 9 тысяч пятый день подряд. Всего в стране заболели 379 тысяч человек. Умерли 4 142 заразившихся, выздоровели – 150,9 тысячи.

Мостовой о правилах выхода из дома в Москве: «Как можно бегать и прыгать в масках?»