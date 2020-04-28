Рами по контракту с «Сочи» должен был заработать 1 млн евро за 5 месяцев (Сергей Егоров)

Стали известны некоторые подробности зимнего перехода в «Сочи».

«По моей информации, посредником при трудоустройстве защитника Адиля Рами в «Сочи» был небезызвестный Набиль Мерабтен, которого связывают с менеджментом «Локо».

Набиль представляется человеком, через которого можно завести игроков в «Локо», который может решить все вопросы по трансферам. В случае с Рами Набиль безуспешно предлагал его нескольким клубам РПЛ – никто, кроме «Сочи», не принял положительного решения.

В «Сочи» же футболист за 5 месяцев контракта должен был заработать 1 млн евро – по 200 тысяч за месяц», – написал журналист Сергей Егоров в телеграм-канале.

Вчера адвокат Рами Жюль Планк сообщил, что футболист готов покинуть «Сочи», потому что клуб не платит ему зарплату. А агент игрока заявил, что «у «Сочи» будут проблемы с ФИФА».

Затем стало известно, что Рами пытался скрыть серьезную травму колена, но врачи «Сочи» выявили проблему и отправили игрока к врачу в Барселону. 26 мая клуб аннулировал контракт Рами.

Рами присоединился к российской команде в феврале. Чемпион мира перешел в «Сочи» на правах свободного агента и не провел ни одного матча в .

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