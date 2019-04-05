СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур» на Спиридонова и права на Замулу

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СКА и «Амур» произвели обмен.

Состав хабаровского клуба пополнили нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов.

Форвард Егор Спиридонов продолжит карьеру в СКА. Клуб также получил права на защитника Егора Замулу.

Ранее «Амур» выменял Спиридонова и права на Замулу у «Магнитки» на нападающего Сергея Плотникова.

В минувшем сезоне КХЛ Каблуков провел 48 матчей и отметился 3 передачами.

Карпов в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф провел 3 матча и не набрал очков.

Спиридонов выступал в Париматч Молодежной хоккейной лиге в составе «Стальных Лисов». В 26 матчах он набрал 22 (9+13) очка. На его счету также 3 (1+2) балла в 18 играх ВХЛ.

Замула набрал 28 (7+21) очков в 28 играх за «Калгари Хитмен» из WHL.

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