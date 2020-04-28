Агент Рами отрицает, что игрок скрыл травму при переходе в «Сочи»: «Это фэйк. Будут ФИФА и CAS»

Агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы защитника «Сочи» , опроверг информацию о том, что француз пытался скрыть серьезную травму при переходе в российский клуб.

«Это фэйк. Сейчас будет ФИФА и CAS. Рами будет играть в своем следующем клубе».

О том, готов ли Рами играть в конце июня

«Да», – сказал агент.

Вчера адвокат Рами Жюль Планк сообщил, что футболист готов покинуть «Сочи», потому что клуб не платит ему зарплату. А агент игрока заявил, что «у «Сочи» будут проблемы с ФИФА».

Затем стало известно, что Рами пытался скрыть серьезную травму колена, но врачи «Сочи» выявили проблему и отправили игрока к врачу в Барселону. 26 мая клуб аннулировал контракт Рами.

Рами присоединился к российской команде в феврале. Чемпион мира перешел в «Сочи» на правах свободного агента и не провел ни одного матча в .