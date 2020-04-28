«Наполи» предлагает за Азмуна 25 млн евро, «Зенит» хочет 30 млн. Итальянцы уверены, что трансфер состоится

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«Наполи» продолжает работу над трансфером нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

По информации La Gazzetta dello Sport, петербуржцы хотят получить за 25-летнего иранца 30 миллионов евро. Неаполитанцы же готовы заплатить не более 25 миллионов.

При этом спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли уверен, что трансфер состоится.

Утверждается, что сам Азмун хочет перейти в «Наполи», так как там он сможет развиваться.

Статистику Азмуна можно изучить здесь

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