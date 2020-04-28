«Наполи» предлагает за Азмуна 25 млн евро, «Зенит» хочет 30 млн. Итальянцы уверены, что трансфер состоится

«Наполи» продолжает работу над трансфером нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
По информации La Gazzetta dello Sport, петербуржцы хотят получить за 25-летнего иранца 30 миллионов евро. Неаполитанцы же готовы заплатить не более 25 миллионов.
При этом спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли уверен, что трансфер состоится.
Утверждается, что сам Азмун хочет перейти в «Наполи», так как там он сможет развиваться.
Статистику Азмуна можно изучить здесь.
Сердар Азмун: «Я в России уже 8 лет, хотел бы скорее попробовать новый вызов»