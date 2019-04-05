«Амур» расторгнет контракты с Каблуковым и Карповым. Игроки перейдут в «Магнитку» («Хоккей без зрителей»)

Форварды Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут в магнитогорский , утверждает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Ранее СКА обменял игроков в на форварда Егора Спиридонова и права на защитника Егора Замулу, полученные хабаровчанами в результате обмена Сергея Плотникова в «Магнитку».

В ближайшее время хабаровский клуб за денежную компенсацию, полученную в после обмена Плотникова, расторгнет контракты с хоккеистами.

После этого Карпов и Каблуков подпишут соглашения с «Магниткой» на правах неограниченно свободных агентов.

Зарплата Карпова по действующему контракту составляет 65 миллионов рублей в год, Каблукова – 58 млн рублей.

Вице-президент «Магнитки» о Карпове и Каблукове: «Хочется поймать этого писателя и дать втык. Не собираюсь решать проблемы СКА»