«Амур» расторгнет контракты с Каблуковым и Карповым. Игроки перейдут в «Магнитку» («Хоккей без зрителей»)

Теги Металлург Мг СКА Амур возможные переходы Илья Каблуков КХЛ Максим Карпов Хоккей

Форварды Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут в магнитогорский «Металлург», утверждает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Ранее СКА обменял игроков в «Амур» на форварда Егора Спиридонова и права на защитника Егора Замулу, полученные хабаровчанами в результате обмена Сергея Плотникова в «Магнитку».

В ближайшее время хабаровский клуб за денежную компенсацию, полученную в после обмена Плотникова, расторгнет контракты с хоккеистами.

После этого Карпов и Каблуков подпишут соглашения с «Магниткой» на правах неограниченно свободных агентов.

Зарплата Карпова по действующему контракту составляет 65 миллионов рублей в год, Каблукова – 58 млн рублей.

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