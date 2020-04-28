Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму колена. Его контракт аннулировали 26 мая («СЭ»)

Контракт защитника с «Сочи» был аннулирован 26 мая, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник из окружения игрока.

«При медосмотре в «Сочи» Рами пытался скрыть серьезную травму колена, так называемую jump knee injury, выдав ее за другую, не такую тяжелую – тендинит.

Тем не менее медслужба клуба выявила проблему, отправила Адиля в барселонскую клинику к одному из лучших в мире специалистов по таким повреждениям.

Но это не помогло – игроку следует смириться с тем, что продолжение карьеры в его ситуации невозможно, он уже не способен выступать на профессиональном уровне. Слова Планка о поиске нового клуба – попытка обмануть новых работодателей.

«Сочи» аннулировали – именно аннулировали, это важно – контракт Рами во вторник, 26 мая. Поэтому ни о каких компенсациях и речи идти не может. Скорее, это клуб имеет право обратиться в ФИФА с просьбой удержать с Адиля выплаченные суммы.

То, что ему не платили – ложь. Удерживались только бонусы – их банально не за что было начислять. Но базовая зарплата начислялась регулярно – при том, Рами оказался единственным игроком в «Сочи», кто отказался пойти на снижение оклада на 50 процентов в условиях пандемии.

Утверждения Планка, что Адилю якобы не дали ни евро – такая же неправда, как и «поиск нового клуба».

В «Сочи» отлично встретили и Рами, и Имбула – кстати, Жанелли набирает форму, всем доволен и готов помочь команде на финише сезона – но француз изначально пытался ввести работодателя в заблуждение. Он был просто обязан сразу сообщить об истинных проблемах с коленом, а не врать», – рассказал источник.

Вчера адвокат Рами Жюль Планк сообщил, что футболист готов покинуть «Сочи», потому что клуб не платит ему зарплату. А агент Рами заявил, что «у «Сочи» будут проблемы с ФИФА».

Рами присоединился к российской команде в феврале. Чемпион мира перешел в «Сочи» на правах свободного агента и не провел ни одного матча в .