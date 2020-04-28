сообщил результаты тестирования на коронавирус.

Коронавирусная инфекция выявлена у , , и .

Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

Тесты были сданы два дня назад, а сегодня игроки «Локомотива» заехали на базу в Баковке для подготовки к возобновлению РПЛ.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в России держится ниже отметки 9 тысяч пятый день подряд. Всего в стране заболели 379 тысяч человек. Умерли 4 142 заразившихся, выздоровели – 150,9 тысячи.

Клубы убеждают, что РПЛ надо вернуть со зрителями. «Спартак» будет шить маски, «Локо» – слушать президента, ЦСКА – спасать от скуки