«Арсенал» вступил в борьбу за Коутиньо. Игрок интересен «Челси», «МЮ», «Ньюкаслу» и «Лестеру»

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Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», может сменить команду.

После того, как мюнхенский клуб не воспользовался опцией выкупа бразильца, игрок не знает, где будет выступать в следующем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.

Коутиньо предпочел бы вернуться в чемпионат Англии, наиболее предметный интерес к игроку со стороны «Челси» и «Ньюкасла».

В борьбу также вступил «Арсенал». Коутиньо соответствует предпочтениям тренера Микеля Артеты. Переговоры будет вести Рауль Санльеи, бывший спортивный директор «Барсы», который сейчас занимает ту же должность в лондонском клубе.

Футболистом также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». «Барса» готова продать Коутиньо, но оценивает его в 100 миллионов евро, клуб не намерен снижать цену. Не исключено, что бразилец останется в «Барселоне».  

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