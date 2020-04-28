Бэйл не покинет «Реал» летом. Клуб не получил ни одного предложения

Полузащитник Гарет Бэйл, скорее всего, продолжит карьеру в «Реале».

По информации Marca, мадридский клуб не получал предложений о трансфере 30-летнего валлийца.

«Ньюкасл» думает над возможностью его приобретения, однако еще даже не связывался ни с игроком, ни с «Реалом».

Одной из причин того, что не делает предложение по Бэйлу, стало то, что сделка по приобретению клуба саудовцами еще не завершена. Сейчас она и вовсе находится под угрозой срыва.

В «Реале» же ожидают, что в скором времени Бэйл сделает прорыв и вернется к своей лучшей игре.

У Бэйла не лучшие отношения с главным тренером «Реала» . Прошлым летом француз хотел, чтобы хавбек покинул клуб, однако переговоры с одним из китайских клубов завершились неудачно.

В нынешнем сезоне Зидан потерял терпение, и Бэйл часто оказывался на скамейке запасных или на трибунах во время матчей. В трех последних играх до приостановки сезона валлиец не появился на поле ни разу, хотя нападающий Мариано Диас, для которого матчи против «Барселоны» и «Бетиса» стали первыми в Ла Лиге-2019/20, дважды был в составе.

Предполагается, что таким образом Зидан хотел показать, что не рассчитывает на Бэйла.

Однако сейчас у хавбека нет никаких проблем, он провел 14 тренировок подряд, не испытывая болей. Кроме того, он демонстрирует хорошее отношение к делу. Сейчас Бэйл находится в оптимальной форме, и в клубе надеются, что Зидан вернет его в состав.

В этом сезоне Бэйл провел за 14 матчей в , забил два мяча и отдал две голевых передачи. Его полная статистика – здесь.