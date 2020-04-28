Евгений Савин: «Зинченко сказал, что украинским игрокам или тренерам прийти к русскому блогеру стало проблемой»

Блогер и бывший футболист рассказал, почему в ближайших выпусках «КраСавы» не появятся украинские игроки и тренеры.

«Шевченко не будет. Я недавно с Зиной ( – Sports.ru) переписывался, и он сказал, что украинским футболистам или тренерам прийти к русскому блогеру сейчас стало проблемой, к сожалению.

Я очень хочу снимать украинских игроков, и Шевченко в том числе, но на Украине люди не поймут в общей массе», – приводит слова Савина Tribuna.com со ссылкой на прямой эфир в инстаграме «Реальный футбол».