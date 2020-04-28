Евгений Савин: «Зинченко сказал, что украинским игрокам или тренерам прийти к русскому блогеру стало проблемой»

Теги Евгений Савин Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу премьер-лига Украина премьер-лига Россия премьер-лига Англия Александр Зинченко Политика Футбол

Блогер и бывший футболист Евгений Савин рассказал, почему в ближайших выпусках «КраСавы» не появятся украинские игроки и тренеры.

«Шевченко не будет. Я недавно с Зиной (Александр Зинченко – Sports.ru) переписывался, и он сказал, что украинским футболистам или тренерам прийти к русскому блогеру сейчас стало проблемой, к сожалению.

Я очень хочу снимать украинских игроков, и Шевченко в том числе, но на Украине люди не поймут в общей массе», – приводит слова Савина Tribuna.com со ссылкой на прямой эфир в инстаграме «Реальный футбол».

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