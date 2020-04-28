Рами в «Сочи» – худший трансфер сезона в РПЛ по версии Sports.ru

Переход защитника в «Сочи» признан худшим трансфером сезона-2019/20 в Премьер-лиге по версии Sports.ru.

Клуб и 34-летний француз удостоены премии «Золотая чашка эспрессо».

Рами в феврале перешел в «Сочи» на правах свободного агента, не провел в ни одного матча и со скандалом покидает клуб.

Вчера адвокат Рами сообщил, что футболист готов покинуть «Сочи», потому что клуб не платит ему зарплату. Агент игрока заявил, что «у «Сочи» будут проблемы с ФИФА».

Затем стало известно, что Рами пытался скрыть серьезную травму колена, но врачи «Сочи» выявили проблему и отправили игрока к врачу в Барселону. 26 мая клуб аннулировал контракт Рами.

Рами – худший трансфер сезона. Sports.ru учреждает новую премию «Золотая чашка эспрессо»