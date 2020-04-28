Широков о беге в маске: «Некоторые решения властей неадекватны. Самоизоляция сказывается»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о новых правилах прогулок и занятий спортом в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 1 июня, город начнет второй этап смягчения ограничений. В правилах совершения прогулок говорится, что жители могут выходить на улицу только в масках, которые обязательны и при занятиях спортом. Для горожан будет действовать график прогулок.

«Как можно бегать в маске? Власти на себе опробовали, видимо, у них все нормально. Что могу сказать о новых правилах выхода из дома и занятий спорта в масках в Москве? Не понимаю решений этих. Смысл, наверное, есть, но, видимо, скрытый (улыбается). Легче было по времени ограничить, как я и раньше говорил.

Не понимаю, как можно спортом в маске заниматься: бежишь, дышать тяжело, да еще и маска все закрывает. Видимо, власти на себе это опробовали, у них все нормально (улыбается). Некоторые их решения, мягко говоря, неадекватны. В начале эпидемии были правильные решения, но сейчас все-таки сказывается самоизоляция», – сказал Широков.

В Москве разрешат бег только в маске. Это вредно, лучше тогда вообще не бегать