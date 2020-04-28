Гендиректор «Зенита» о распределении билетов: «Будем готовиться, чтобы было по справедливости»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев ТАСС коронавирус Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как клуб планирует распределять билеты на домашние матчи чемпионата России.

Ранее появилась информация, что РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня, при этом трибуны могут быть заполнены максимум на 10%.

«Надо учесть, что матчи будут проводиться в присутствии определенного количества зрителей, оно лимитируется 10%. Отсчитывая от нашей полной вместимости, получается около 6,5 тысяч зрителей. Это уже что-то.

Как планируем распределять билеты между болельщиками? Мы эту новость только сейчас получили, поэтому будем готовиться, чтобы было по справедливости», – сказал Медведев.

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