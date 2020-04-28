Гендиректор «Зенита» о распределении билетов: «Будем готовиться, чтобы было по справедливости»

Генеральный директор рассказал, как клуб планирует распределять билеты на домашние матчи чемпионата России.

Ранее появилась информация, что согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня, при этом трибуны могут быть заполнены максимум на 10%.

«Надо учесть, что матчи будут проводиться в присутствии определенного количества зрителей, оно лимитируется 10%. Отсчитывая от нашей полной вместимости, получается около 6,5 тысяч зрителей. Это уже что-то.

Как планируем распределять билеты между болельщиками? Мы эту новость только сейчас получили, поэтому будем готовиться, чтобы было по справедливости», – сказал Медведев.