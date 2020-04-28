Пеле – самый переоцененный игрок в истории. Неймар, Халк, Коутиньо и Скоулз – в топ-10 (Football365)

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Легендарный бразилец Пеле возглавил список самых переоцененных игроков в истории футбола по версии Football365.

На втором месте – экс-хавбек сборной Франции Давид Жинола, замкнул тройку экс-защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос.

Топ-10 самых переоцененных футболистов:

1. Пеле

2. Давид Жинола

3. Роберто Карлос

4. Клод Макелеле (экс-игрок «ПСЖ», «Челси» и «Реала»)

5. Георгий Кинкладзе (экс-игрок «Манчестер Сити», «Аякса» и «Рубина»)

6. Филиппе Коутиньо («Барселона» / «Бавария»)

7. Неймар («ПСЖ»)

8. Пол Скоулз (экс-игрок «Манчестер Юнайтед»)

9. Хидетоси Наката (экс-игрок «Пармы», «Ромы» и «Фиорентины»)

10. Халк (экс-игрок «Зенита», «Шанхай СИПГ»).

Оказывается, Пеле был неплохим вратарем. Есть видео, как он тащит сложнейший пенальти

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