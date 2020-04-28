Пеле – самый переоцененный игрок в истории. Неймар, Халк, Коутиньо и Скоулз – в топ-10 (Football365)

Легендарный бразилец Пеле возглавил список самых переоцененных игроков в истории футбола по версии Football365.
На втором месте – экс-хавбек сборной Франции Давид Жинола, замкнул тройку экс-защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос.
Топ-10 самых переоцененных футболистов:
1. Пеле
2. Давид Жинола
4. Клод Макелеле (экс-игрок «ПСЖ», «Челси» и «Реала»)
5. Георгий Кинкладзе (экс-игрок «Манчестер Сити», «Аякса» и «Рубина»)
6. Филиппе Коутиньо («Барселона» / «Бавария»)
7. Неймар («ПСЖ»)
8. Пол Скоулз (экс-игрок «Манчестер Юнайтед»)
9. Хидетоси Наката (экс-игрок «Пармы», «Ромы» и «Фиорентины»)
10. Халк (экс-игрок «Зенита», «Шанхай СИПГ»).
Оказывается, Пеле был неплохим вратарем. Есть видео, как он тащит сложнейший пенальти