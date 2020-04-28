«Теперь Добби свободен!» Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

Защитник Михаил Меркулов объявил об уходе из «Урала».

В инстаграме он выложил фотографию трудовой книжки и подписал ее: «Freedom!» (свобода – прим. Sports.ru)

Кроме того, Меркулов выложил видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовой эльф Добби говорит о своем освобождении хозяину Люциусу Малфою.

К Добби приделано лицо Меркулова, а к Малфою – лицо президента «Урала» Григория Иванова.

«Хозяин дал Добби носок. Хозяин подарил Добби одежду. И теперь Добби свободен!» – говорит Добби.

Напомним, что зимой Меркулов был переведен в дубль из-за желания сменить клуб.

Сообщалось, что Меркулов перейдет в «Рубин».

Григорий Иванов: «Раз Меркулов считает Екатеринбург деревней, пусть сидит до лета в «Урале-2»