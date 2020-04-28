«Теперь Добби свободен!» Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

Защитник Михаил Меркулов объявил об уходе из «Урала».
В инстаграме он выложил фотографию трудовой книжки и подписал ее: «Freedom!» (свобода – прим. Sports.ru)
Кроме того, Меркулов выложил видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовой эльф Добби говорит о своем освобождении хозяину Люциусу Малфою.
К Добби приделано лицо Меркулова, а к Малфою – лицо президента «Урала» Григория Иванова.
«Хозяин дал Добби носок. Хозяин подарил Добби одежду. И теперь Добби свободен!» – говорит Добби.
Напомним, что зимой Меркулов был переведен в дубль «Урала» из-за желания сменить клуб.
Сообщалось, что Меркулов перейдет в «Рубин».
Григорий Иванов: «Раз Меркулов считает Екатеринбург деревней, пусть сидит до лета в «Урале-2»
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