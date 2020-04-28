АПЛ объявила о возобновлении сезона с 17 июня

На сегодняшнем собрании клубов АПЛ было принято решение о дате возобновления сезона.

Рестарт Премьер-лиги должен произойти 17 июня, но отмечается, что главное условие – соблюдение всех требований безопасности.

Чемпионат возобновится отложенными матчами 28-го тура: «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед». Так у всех клубов лиги будет сыграно по 29 матчей.

30-й тур начнется 19 июня, большая часть матчей пройдет в течение выходных. На матчах не будет зрителей.

«Сегодня мы предварительно договорились возобновить Премьер-лигу в среду 17 июня. Но эту дату нельзя подтвердить, пока мы не выполним все необходимые требования безопасности. Здоровье и благополучие всех участников и болельщиков – наш приоритет.

К сожалению, матчи должны будут проходить без зрителей на стадионах, поэтому мы рады, что у болельщиков [в Великобритании] будет возможность посмотреть все оставшиеся 92 матча.

Премьер-лига и клубы гордятся страстными и преданными болельщиками. Важно, чтобы как можно больше людей могли наблюдать за матчами дома. Мы будем продолжать работать поэтапно и в контакте со всеми сторонами по мере продвижения к возобновлению сезона-2019/20», – сказал глава АПЛ Ричард Мастерс.