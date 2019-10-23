Анюков покинул «Крылья Советов» и возвращается в «Зенит». Он станет тренером

Защитник Александр Анюков покидает «Крылья Советов».

Соглашение 37-летнего футболиста было рассчитано до 31 мая, и клуб решил не продлевать контракт.

Анюков возвращается в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности.

В июне 2019 года Анюков завершил карьеру в и вошел в тренерский штаб Сергея Семака. Однако в июле он возобновил карьеру и перешел в «Крылья», где уже играл с 2000 по 2005 год.

Анюков, имея контракт игрока и тренера с «Зенитом», был отдан в аренду в клуб из Самары.

благодарят Александра Анюкова за работу, которую он проделал в нашем клубе в этом сезоне.

Мы всегда рады видеть Александра в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов как в футбольной карьере, так и в жизни!» – говорится в заявлении самарцев.

Анюков после возвращения в «Крылья» провел 18 матчей в , получил 5 желтых и одну красную карточку.

Анюков – суперлегенда «Зенита». Все пять титулов чемпиона России клуб взял с ним

Анюков снова в «Крыльях». В Самаре не забыли его уход и иногда освистывали