«Магнитка» выменяла Плотникова у «Амура» на права на Замулу и форварда Спиридонова

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Магнитогорский «Металлург» и «Амур» совершили обмен.

Состав «Магнитки» пополнил форвард Сергей Плотников

Взамен хабаровский клуб получил нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника системы «Филадельфии» Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.

В минувшем сезоне КХЛ Плотников набрал 29 (8+21) очков в 48 матчах регулярного чемпионата в составе СКА. В 4 играх плей-офф на его счету две шайбы.

Ранее питерский клуб обменял его в «Амур» на форварда Игоря Руденкова.

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