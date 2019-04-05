«Магнитка» выменяла Плотникова у «Амура» на права на Замулу и форварда Спиридонова

Магнитогорский «Металлург» и «Амур» совершили обмен.
Состав «Магнитки» пополнил форвард Сергей Плотников.
Взамен хабаровский клуб получил нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника системы «Филадельфии» Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.
В минувшем сезоне КХЛ Плотников набрал 29 (8+21) очков в 48 матчах регулярного чемпионата в составе СКА. В 4 играх плей-офф на его счету две шайбы.
Ранее питерский клуб обменял его в «Амур» на форварда Игоря Руденкова.