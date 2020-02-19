Президент «Урала» о Меркулове: «Дебил дебилом. Какое рабство? Ушел и ушел»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об уходе защитника из клуба.

Футболист выложил видео со сценой из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовой эльф Добби говорит о своем освобождении хозяину Люциусу Малфою.

«Я не видел Меркулова два-три месяца. Он в инстаграме отыграл сцену из «Гарри Поттера», где намекнул на освобождение из рабства? У него контракт закончился, какое рабство?

Дебил дебилом, человек недалекий. Не хочу про него говорить, ушел и ушел. Молодец, что так написал, мне это неинтересно», – заявил Иванов.

Григорий Иванов: «Раз Меркулов считает Екатеринбург деревней, пусть сидит до лета в «Урале-2»